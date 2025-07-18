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ترامب يوقع أمراً بإضافة المزيد من الموظفين السياسيين

ترامب يوقع أمراً بإضافة المزيد من الموظفين السياسيين
18 يوليو 2025 09:20

وقع الرئيسى الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس أمراً بإضافة المزيد من الموظفين السياسين.
وهو الأمر الذي يوجد فئة جديدة من الموظفين الاتحاديين- تسمى الجدول الزمني/جي/ - تتألف من العمال الذين يعتبرون موظفين سياسيين، مما يعني أن خدمتهم الحكومية ستنتهي بمجرد مغادرة الرئيس الذي عينهم منصبه.
وقال هاريسون فيلدز، المتحدث باسم البيت الأبيض، عبر منصة التواصل الاجتمايع "إكس": "يعتقد الرئيس ترامب أن إنشاء وظائف الجدول الزمني جي غير المهنية سيعزز كفاءة الحكومة ومساءلتها ويحسن الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب من خلال زيادة قوة الدفع لتنفيذ الوكالات لسياسة الإدارة".
ولطالما كان ترامب وجمهوريون آخرون متشككين في موظفي الخدمة الاتحادية المهنيين، معتقدين أنهم جزء من "دولة عميقة" تعمل ضد الرئيس.
وقد اتخذ ترامب خطوات في وقت سابق من هذا العام لإعادة تصنيف عشرات الآلاف من الموظفين بموجب الجدول الزمني /إف/، مما يمنحهم حماية أقل من الفصل.
ويتضمن الأمر التنفيذي الصادر يوم الخميس إشارة محددة إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى. 

 

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المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
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