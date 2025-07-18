الجمعة 18 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمطار الغزيرة في كوريا تجبر الآلاف على الاحتماء بالملاجئ

الأمطار الغزيرة في كوريا تجبر الآلاف على الاحتماء بالملاجئ
18 يوليو 2025 10:45

قالت وزارة السلامة في جمهورية كوريا، اليوم الجمعة، إن أكثر من خمسة آلاف شخص في كوريا اضطروا للاحتماء في ملاجئ جراء هطول أمطار غزيرة على مناطق من البلاد لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وتدمير ممتلكات وبنى تحتية.
وذكرت الوزارة أن بعض المناطق في الجنوب تعرضت لهطول أمطار غير مسبوق تجاوز ارتفاعها 400 ملليمتر في آخر 24 ساعة.
ولا تزال التحذيرات من الأمطار الغزيرة سارية في معظم المناطق الغربية والجنوبية من البلاد، فيما نصحت هيئة الأرصاد الجوية بتوخي الحذر بشدة من الانهيارات الأرضية والفيضانات حتى يوم السبت.

 

أخبار ذات صلة
إجلاء العشرات جراء أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية
أكاديمية ربدان تُنظم زيارة تعليمية لكوريا الجنوبية
المصدر: وام
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
الأمطار الغزيرة في كوريا تجبر الآلاف على الاحتماء بالملاجئ
الأخبار العالمية
الأمطار الغزيرة في كوريا تجبر الآلاف على الاحتماء بالملاجئ
اليوم 10:45
طحنون بن زايد: في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن
علوم الدار
طحنون بن زايد: في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن
اليوم 10:32
مجموعة "شوبا بريفي" تعيد تعريف المعيشة الفاخرة في ظل تدفّق أصحاب الثروات إلى دبي
اقتصاد
مجموعة "شوبا بريفي" تعيد تعريف المعيشة الفاخرة في ظل تدفّق أصحاب الثروات إلى دبي
اليوم 10:26
لماذا لم يتأهل تشيلسي إلى «مونديال 2029»؟
الرياضة
لماذا لم يتأهل تشيلسي إلى «مونديال 2029»؟
اليوم 10:20
«شطرنج الفجيرة» يشيد بإنجاز السدراني
الرياضة
«شطرنج الفجيرة» يشيد بإنجاز السدراني
اليوم 10:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©