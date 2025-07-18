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زلزال يهز نابولي

زلزال يهز نابولي
18 يوليو 2025 13:50

 تعرضت مدينة نابولي في إيطاليا والمناطق المحيطة بها لزلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة.
وفر العديد من سكان المدينة الإيطالية الساحلية إلى الشوارع بعد وقوع الزلزال في حوالي الساعة 0915 صباحاً (0715 بتوقيت جرينتش). وبحسب السلطات، يقع مركز الزلزال في منطقة حقول فليجريان البركانية غربي المدينة، وهي منطقة تشهد نشاطاً بركانياً كبيراً في إقليم كامبانيا.
ونشر السكان، الذي كانوا يشعرون بالصدمة، صوراً للزلزال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب أحدهم: "كان كل شيء يهتز، من الأرض إلى خزانات الملابس وقطع الأثاث".

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المصدر: د ب أ
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