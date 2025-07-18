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قتلى في "حادث" داخل مركز للشرطة في لوس أنجليس

الشرطة تطوق مكان الحادث في لوس أنجليس
18 يوليو 2025 20:20

قتل ثلاثة أشخاص في "حادث" داخل مركز تدريب للشرطة الأميركية في مدينة لوس أنجليس، أكبر مدن ولاية كاليفورنيا، وفق ما أفادت الحكومة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن وقوع انفجار.
وكتبت  بام بوندي وزيرة العدل الأميركية، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "يبدو أن حادثا رهيبا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة للتدريب".
وأضافت الوزيرة أن محققين وصلوا إلى المكان "ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات".
وأُبلغ غافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا بـ"حدوث انفجار" وهو "يتابع الوضع من كثب"، وفق ما أعلن مكتبه.
وأفادت شبكة "فوكس نيوز" وغيرها من وسائل إعلام أميركية بأن الحادث في مركز تدريب بيسكالو كان عرضيا وأودى بثلاثة مساعدين لقائد الشرطة.
وأوردت صحيفة "إل ايه تايمز"، نقلا عن مصادر لم تكشف هوّيتها، أن الفريق كان يتدرب على إزالة متفجّرات عندما وقع الانفجار.

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