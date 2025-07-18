السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إدارة ترامب ترفض إصلاحات منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة

شعار منظمة الصحة العالمية
18 يوليو 2025 21:53

أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن رفضها للتغييرات التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بشأن استجابة منظمة الصحة العالمية للأوبئة، واعتبرت أن تلك الإصلاحات تنتهك سيادة الولايات المتحدة.
بعد عودته إلى الرئاسة في 20 يناير الماضي، بدأ ترامب على الفور في سحب الولايات المتحدة من الهيئة التابعة للأمم المتحدة، لكن وزارة الخارجية قالت إن التغييرات التي تم إقرارها العام الماضي ستظل ملزمة للولايات المتحدة.
غير أن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي قالا إن هذه التغييرات "تنطوي على خطر التدخل غير المبرر في حقنا السيادي الوطني في رسم السياسة الصحية".
وأضافا، في بيان مشترك "سنضع الأميركيين في المقام الأول في كل إجراءاتنا ولن نتسامح مع السياسات الدولية التي تنتهك حرية التعبير أو الخصوصية أو الحريات الشخصية للأميركيين".
وأعلن روبيو وكينيدي انسحاب الولايات المتحدة من سلسلة من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية التي توفر إطارا قانونيا لمكافحة الأوبئة، تم الاتفاق عليها العام الماضي خلال جمعية الصحة العالمية في جنيف.
تضمنت التعديلات "التزاما واضحا بالتضامن والإنصاف" ينص على تشكيل مجموعة جديدة لدراسة احتياجات البلدان النامية في حالات الطوارئ المستقبلية.
أقرت هذه التعديلات بعد فشل الجمعية في تحقيق هدف أكثر طموحا يتمثل في التوصل إلى اتفاق عالمي جديد بشأن الأوبئة.
وقد أثار الاتفاق، الذي كان يتم التفاوض بشأنه، انتقادات شديدة من جانب أصوات تشكك في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة الأمراض.
وشاركت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس جو بايدن آنذاك، في المفاوضات لكنها قالت إنها لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مطالبتها بحماية حقوق الملكية الفكرية الأميركية في تطوير اللقاحات.
ورحب وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن بالتعديلات باعتبارها تقدما عندما دعا إلى اجتماع بشأن الصحة العالمية في سبتمبر مع نظرائه من دول عدة بينها الهند.
وفي رفضهما للتعديلات، قال روبيو وكينيدي إن التغييرات "لا تعالج قابلية وقوع منظمة الصحة العالمية تحت التأثير السياسي والرقابة أثناء تفشي الأوبئة".

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» تدعو مزيداً من الدول لاستقبال المرضى
الإمارات و"الصحة العالمية" تختتمان المرحلة الأولى من مبادرة مكافحة سوء التغذية في سُقطرى
المصدر: آ ف ب
منظمة الصحة العالمية
إصلاحات
الأوبئة
آخر الأخبار
«الداخلية» تلاحق امتدادات دولية لعصابة مخدرات تنشط بين كندا وإسبانيا نجحت شرطة الشارقة بتفكيكها
علوم الدار
«الداخلية» تلاحق امتدادات دولية لعصابة مخدرات تنشط بين كندا وإسبانيا نجحت شرطة الشارقة بتفكيكها
اليوم 23:37
هجوم على وحدة من الجيش النيجري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل عامل أجنبي وخطف آخر وفقدان ثالث بهجوم في النيجر
اليوم 22:43
دخان يلف مدريد جراء حريق غابات
الأخبار العالمية
حريق يلف العاصمة الإسبانية بدخان كثيف
اليوم 22:14
شعار منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
إدارة ترامب ترفض إصلاحات منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة
اليوم 21:53
«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»
الترفيه
«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»
اليوم 21:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©