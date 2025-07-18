حريق يلف العاصمة الإسبانية بدخان كثيف

يعمل عناصر إطفاء على احتواء حريق حرجي كبير بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد ولفّها بدخان كثيف اليوم الجمعة.

أتى الحريق، الذي اندلع مساء أمس الخميس على بعد حوالى 50 كيلومترا جنوب غرب المدينة، على 3100 هكتار، وفق ما كتبت حاكمة المنطقة إزابيل دياز أيوسو على منصة "إكس".

وأُرسل أكثر من مئة عنصر إطفاء ووحدات طوارئ من الجيش الإسباني لإخماد النيران واحتواء الدخان.

وقالت هيئة الطوارئ في مدريد إنه "لم يتمّ بعد احتواء الحريق"، محذّرة من أن الرياح "قد تصعّب المهمّة".

وأوصى جهاز الحماية المدنية في مدريد السكان بالبقاء في منازلهم ووضع كمامات لتفادي الرماد، فيما كانت سحابة دخان كبيرة برتقالية ورمادية تلفّ المدينة.

وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، اليوم الجمعة، في البلدات القريبة من بؤرة الحريق وأعيد فتح طريق سريع في المنطقة وانقشعت السماء.

وأسباب الحريق لم تعرف بعد غير أن إسبانيا باتت تشهد أشهر صيف أكثر حرّا بفعل تغيّر المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، ما يزيد من مدّة الحرائق الحرجية وتواترها وشدّتها.

وأتت الحرائق هذه السنة على أكثر من 25 ألف هكتار في البلد، بحسب نظام المعلومات الأوروبي بشأن الحرائق الحرجية.