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مقتل عامل أجنبي وخطف آخر وفقدان ثالث بهجوم في النيجر

هجوم على وحدة من الجيش النيجري (أرشيفية)
18 يوليو 2025 22:43

قُتل عامل هندي وخُطف آخر في واقعة وصفتها السفارة الهندية بأنها هجوم "إرهابي" في جنوب غرب النيجر، مشيرة أيضا إلى فقدان أثر ثالث.
وقالت مصادر محلية إن مسلّحين مجهولين نصبوا كمينا لوحدة في الجيش النيجري كانت تتولى حماية موقع بناء خط كهربائي في منطقة "دوسو" التي تبعد نحو مئة كيلومتر من العاصمة نيامي.
ودعت السفارة الهندية في نيامي رعاياها في النيجر إلى "اليقظة"، وقالت إنها على تواصل مع الجهة المشغّلة وعائلات الضحايا ومع الحكومة النيجرية لتسهيل إعادة جثمان القتيل.
وأضافت أنها تعمل أيضا على ضمان الإفراج عن الشخص المخطوف في الهجوم الذي وقع الثلاثاء بالقرب من الحدود.
أشارت مصادر محلية ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مقتل جندي نيجري واحد على الأقل في الهجوم.
تقع "دوسو" بمحاذاة مدينة "تيلابيري" الواقعة على مقربة من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، والتي أصبحت معقلا لجماعات إرهابية.
وفق مصادر هندية رسمية، خُطف خمسة فنيين هنود في هجوم وقع في 25 أبريل شمال مدينة "ساكوارا" المجاورة. وقتل في ذاك الهجوم 12 جنديا نيجريا.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، خُطف ثلاثة هنود من مصنع للأسمنت في غرب النيجر.

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المصدر: آ ف ب
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