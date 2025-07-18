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مقتل 10 من منتظري المساعدات في غزة بنيران إسرائيلية

فلسطينيون يتجمعون لاستلام مساعدات إنسانية في بيت لاهيا - أرشيفية
19 يوليو 2025 01:16

غزة (أ ف ب)

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أفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل 10 أشخاص من منتظري المساعدات الجمعة بنيران إسرائيلية، فيما أبلغ مدير مستشفى في جنوب القطاع عن «تدفق غير مسبوق لنازحين» يعانون سوء تغذية حادّا.
أحدثت الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023 ظروفاً إنسانية مأسوية لسكان القطاع الذين يتخطّى عددهم مليونين، متسببة بشحّ شديد في المواد الغذائية وغيرها من الموارد الأساسية.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن القصف الإسرائيلي أودى أمس بحياة تسعة أشخاص «بالقرب من مركز توزيع المساعدات الأميركي في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح في جنوب غزة».
وبدأت «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة عملها في القطاع في أواخر مايو. 
وبعد أسابيع من مشاهد فوضى وتقارير شبه يومية عن مقتل فلسطينيين من منتظري المساعدات في محيط نقاط التوزيع، أقرّت النظمة بأن 20 شخصاً قضوا في حادث الأربعاء في مركز توزيع تابع لها في جنوب غزة.
كذلك، أعلن بصل عن مقتل شخص وإصابة ثمانية بنيران الجيش الإسرائيلي الذي استهدف مدنيين تجمّعوا بالقرب من مركز توزيع مساعدات على مقربة من محور نتساريم جنوب مدينة غزة.  
وكانت الأمم المتحدة قد أحصت الثلاثاء الماضي سقوط 875 قتيلاً من منتظري المساعدات منذ أواخر مايو الماضي، بمن فيهم 674 «بالقرب من مراكز لمؤسسة غزة الإنسانية».

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