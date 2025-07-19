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جرحى جراء حادث ألعاب نارية بألمانيا

جرحى جراء حادث ألعاب نارية بألمانيا
19 يوليو 2025 10:20

 أصيب 19 شخصاً في حادث ألعاب نارية خلال مهرجان "راينكيرمس" الشعبي بمدينة دوسلدورف الألمانية.
وقال متحدث باسم الشرطة ليلة الجمعة/السبت إن من المصابين طفلاً واحد على الأقل، مشيرا إلى أن أربعة منهم إصاباتهم خطيرة.
وبحسب البيانات، انفجرت إحدى الألعاب النارية خلال عرض ضخم مساء أمس الجمعة على ارتفاع منخفض للغاية لأسباب غير معروفة.
وتعتقد الشرطة أنه كان حادثاً عرضياً.
وأنهى المنظمون الفعاليات مبكراً بعد الحادث، حوالي الساعة 10:45 مساء.
وكان من المفترض أن يظل المهرجان مفتوحا حتى ساعات الصباح الباكر.
وأعرب المنظمون في بيان عن أسفهم العميق إزاء الحادث.
وأوضح متحدث باسم المهرجان أنه يتعين الآن "مراجعة ما إذا كان تقليد عرض الألعاب النارية في المهرجان سيجرى مواصلته العام المقبل".
ودفعت إدارة الإطفاء وخدمات الإنقاذ بحوالي 80 فرداً من عناصرها إلى مكان الحادث.
واستغرقت المهمة حوالي ساعتين.

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