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تحطم شاحنة وقود وسقوطها في المياه بواشنطن

تحطم شاحنة وقود وسقوطها في المياه بواشنطن
19 يوليو 2025 11:12

 تحطمت شاحنة وقود وسقطت في جدول مائي في شبه جزيرة أولمبيك بواشنطن، أمس الجمعة، مما أدى إلى تسرب الوقود في أحد روافد نهر. وقال متحدث باسم مكتب الحاكم بوب فيرجسون إن تسرب النفط في إنديان كريك كان نتيجة حادث على الطريق السريع الأميركي 101 ولم يتضح سببه على الفور. وتبلغ حمولة الشاحنة 6000 جالون من الديزل و4000 جالون من البنزين، ولم يتم التعرف على الكميات التي تسربت نتيجة الحادث إلى مياه النهر ، طبقا لما ذكره مكتب الحاكم.
وأضاف مكتب الحاكم في بيان مساء أمس الجمعة أن فرق العمل تعمل على احتواء الوقود المتسرب من الشاحنة.
وتظهر صور نشرتها وزارة  النقل في ولاية واشنطن على فيسبوك الشاحنة مقلوبة في الجدول، بينما تحيط سيارات الطوارئ بالمكان. 

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المصدر: د ب أ
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