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وصول طائرة تقل أميركيين مفرج عنهم من فنزويلا

وصول طائرة تقل أميركيين مفرج عنهم من فنزويلا
19 يوليو 2025 11:57

وصلت طائرة تحمل أميركيين مفرج عنهم، قادمة من فنزويلا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إلى قاعدة سان أنطونيو المشتركة، وكان بعضهم يلوح بأعلام حيث سارعوا لاحتضان المرحبين بهم بعد وصولهم.
 وكانت فنزويلا قد أفرجت أمس الجمعة، عن عشرة أميركيين محتجزين، مقابل إعادة العشرات من المهاجرين الفنزويليين إلي بلادهم بعد أن كانت الولايات المتحدة قد رحلتهم إلى السلفادور قبل عدة أشهر في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصارمة ضد الهجرة.
 وتمثل هذه التسوية إنجازاً دبلوماسياً للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تحقيق هدفه المتمثل في إعادة الأميركيين المعتقلين في الخارج إلى بلادهم، كما تتيح للسلفادور صفقة تبادل كانت قد اقترحتها قبل أشهر.

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المصدر: د ب أ
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