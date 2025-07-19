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مفقودون جراء انزلاق للتربة في كوريا الجنوبية

مفقودين جراء انزلاق للتربة في كوريا الجنوبية
19 يوليو 2025 14:29

قتل شخص على الأقل في انزلاق للتربة نجم عن أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية، على ما أعلن جهاز الإطفاء الوطني.
وفُقد ثلاثة أشخاص أيضا بعد أن جرفت التربة منزلين في قرية بمقاطعة سانشيونغ (جنوب) حسبما أعلن مسؤولون، فيما يتواصل هطول الأمطار الغزيرة في البلاد.
وقال مسؤول في مركز الإطفاء بمقاطعة سانشيونغ لوكالة فرانس برس "أُفيد َعن فقدان ثلاثة أشخاص على الأقل وانتشلنا جثة واحدة".
وأكد أن المفقودين هم شاب في العشرينات من عمره وزوجان في السبعينات.
وطلبت مقاطعة سانشيونغ من جميع السكان السبت "التوجه فورا إلى منطقة آمنة".
ويبلغ عدد سكان المقاطعة حوالى 34 ألف نسمة.
تشهد كوريا الجنوبية عادة أمطاراً موسمية في شهر يوليو، لكن المناطق الجنوبية من البلاد تلقت بعضا من أكثر الأمطار المسجلة غزارة هذا الأسبوع، بحسب بيانات الأرصاد الجوية.
وأعلنت وزارة الداخلية والسلامة السبت أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار، وأن أكثر من 7000 شخص اضطروا لإخلاء منازلهم.
وكثيرا ما تتعرض كوريا الجنوبية لفيضانات خلال فترة الأمطار الموسمية الصيفية، لكن السلطات عادة ما تكون مستعدة بشكل جيد، فيما يكون عدد القتلى منخفضاً نسبياً.
ويؤكد العلماء أن التغير المناخي زاد من شدة الظواهر الجوية وتواترها حول العالم.
وشهدت البلاد هطول أمطار وفيضانات قياسية في 2022 أودت بحياة 11 شخصا على الأقل.

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المصدر: آ ف ب
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