سنغافورة تواجه هجوماً الكترونياً

تواجه سنغافورة هجوماً إلكترونياً «خطراً» يستهدف بنيتها التحتية الحيوية من كيان متطور جداً يرتبط وفق خبراء القطاع بالصين، حسبما أعلن وزير تنسيق الأمن القومي في سنغافورة.

ويشكل الهجوم الذي يعد جزءاً من مستوى متطور من عمليات الاختراق الإلكتروني المسماة التهديدات المستمرة المتقدمة، خطراً جسيماً على سنغافورة، وقد يقوّض الأمن القومي، على ما كشفه الوزير كي. شانموغام في خطاب مساء الجمعة.

وقال شانموغام، وهو أيضاً وزير الداخلية: «أستطيع القول إن (الهجوم) خطير ومستمر. وقد نُسب إلى مجموعة UNC3886».

ولم يكشف شانموغام عن الجهة التي تقف وراء المجموعة، لكن شركة مانديانت للأمن السيبراني والمملوكة من جوجل، قالت إن UNC3886 هي مجموعة تجسس سيبراني مرتبطة بالصين ومتورطة في هجمات على مستوى العالم.

وقد يؤدي اختراق شبكة الكهرباء في سنغافورة إلى تعطيل إمدادات الكهرباء، ما سيؤثر سلباً على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والنقل، وفق الوزير.

وأتاح اختراق إلكتروني لمؤسسة رعاية صحية عامة عام 2018 الوصول إلى سجلات أدوية حوالي 160 ألف مريض، بمن فيهم رئيس الوزراء آنذاك لي هسين لونغ.