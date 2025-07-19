توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في الكونغو الديموقراطية

وقعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "إم23" اتفاق سلام في الدوحة، اليوم السبت، بعد أشهر من المباحثات في العاصمة القطرية.

جاء ذلك في إعلان مبادئ وقعه الجانبان بعد محادثات استمرت ثلاثة أشهر في الدوحة، وعقب اتفاق سلام منفصل تم توقيعه الشهر الماضي في واشنطن بين رواندا والكونعغو الديمقراطية.

ونصّ إعلان المبادئ على أن "الطرفين يتعهدان باحترام التزاماتهما من أجل وقف إطلاق نار دائم" بما في ذلك وقف "الترويج للكراهية" و"أي محاولة للاستيلاء بالقوة على مواقع جديدة".

وقال محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية إن "تنفيذ الالتزام يقع على عاتق طرفي النزاع. هذه البنود تخضع لآلية متابعة".

وأضاف أن الإعلان، الصادر اليوم السبت "هو فقط إعلان مبادئ يمهد الطريق نحو اتفاق شامل، يشمل كل النقاط الرئيسية المتصلة بجذور الخلاف الخاصة بالطرفين".

وكانت "إم23" دعت إلى محادثات جديدة لبحث القضايا العالقة التي لم يتضمنها اتفاق السلام الموقع في واشنطن.

ورحب الاتحاد الأفريقي بتوقيع الاتفاق وأعلن رئيس مفوضية التكتل محمد علي يوسف، في بيان، أن "هذا التقدم الكبير يمثل محطة هامة في الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار بصورة دائمة في شرق جمهورية الكونغو الديوقراطية ومنطقة البحيرات العظمى".

وتضمن إعلان المبادئ التزاما ببدء مفاوضات رسمية قريبا من أجل اتفاق سلام شامل.

كما نص على خارطة طريق لإعادة بسط سلطة الدولة في شرق الكونغو الديمقراطية بعد توقيع اتفاق سلام.