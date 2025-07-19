الرئاسة السورية تعلن وقف إطلاق النار في السويداء

قالت الحكومة السورية إن قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في مدينة السويداء، اليوم السبت، فيما دعت الرئاسة السورية جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف لإطلاق النار، وذلك في أعقاب أعمال عنف في المنطقة خلفت مئات القتلى.

وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار"، ودعت "جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، في وقت سابق اليوم، إن قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في السويداء الواقعة في جنوب سوريا.

وشهدت المحافظة أعمال عنف، على مدى أسبوع تقريبا، بدأت باشتباكات بين مقاتلين بدو ومجموعات محلية.

وطلبت الأمم المتحدة فتح تحقيقات «مستقلة وسريعة وشفافة» في أعمال العنف التي يعتقد أنها أسفرت عن مقتل نحو 600 شخص، داعيةً إلى وقف «سفك الدماء».