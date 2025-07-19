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ارتفاع عدد المصابين جراء عملية الدهس في هوليوود

السيارة التي دهست الحشد في لوس أنجليس
19 يوليو 2025 17:34

قالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجليس الأميركية إن 30 شخصا على الأقل أصيبوا عندما دهست سيارة حشدا من الناس في طريق "سانتا مونيكا" في شارع سانتا مونيكا في شرق منطقة هوليوود الشهيرة في مقاطعة لوس أنجليس في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وذكرت الإدارة أن ثلاثة على الأقل في "حال حرجة" وأن ستة إصاباتهم خطيرة.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة 20 شخصا في الحادث.
وتقع المنطقة التي وقع فيها الحادث على مقربة من أماكن مزدحمة مثل "بوليفارد صن سيت" و"ووك أوف فايم" الرصيف الذي تمّ تزيين أرضيته بنجوم تحمل أسماء شخصيات سينمائية.
وأظهرت مقاطع مصورة، على منصة "إكس"، إغلاق الطرق ونقل المصابين في سيارات إسعاف.
ولم تقدم السلطات أي تفاصيل بعد عن سبب الواقعة أو هوية السائق.
وبحسب شبكة ‭‭‭)‬‬‬سي.إن.إن‭‭‭(‬‬‬ التلفزيونية، فإن موقع الدهس قريب من قاعة حفلات موسيقية.
من جانبها، نقلت شبكة "إي بي سي نيوز" عن الشرطة قولها إنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ السائق فقد وعيَه وصدم حشدا خارج قاعة حفلات.
تقع المنطقة التي وقع فيها الحادث على مقربة من أماكن مزدحمة مثل "بوليفارد صن سيت" و"ووك أوف فايم" الرصيف الذي تمّ تزيين أرضيته بنجوم تحمل أسماء شخصيات سينمائية.

المصدر: وكالات
لوس أنجليس
هوليوود
عملية دهس
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