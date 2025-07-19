أكثر من 200 قتيل في باكستان جراء أمطار موسمية

ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا في حوادث على صلة بالأمطار في باكستان على مدار الأسابيع القليلة الماضية إلى أكثر من مئتي شخص، مع استمرار السيول الناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن 203 أشخاص، بينهم 97 طفلا و37 من النساء، كانوا بين من قضوا. وأصيب ما لا يقل عن 562 شخصا جراء الأمطار التي بدأت في 26 يونيو الماضي.

حدثت أغلب الوفيات في البنجاب، أكبر أقاليم البلاد، جراء انهيار الجدران والأسقف.

وقالت الهيئة، في أحدث تقاريرها اليوم السبت، إن أكثر من 700 منزل تضررت جراء الأمطار والفيضانات التي أسفرت أيضا عن نفوق أكثر من 200 رأس ماشية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن سقوط مزيد من الأمطار الغزيرة في يوليو وأغسطس سوف يؤدي إلى ارتفاع منسوب الأنهار وإلى سيول.

تعد باكستان، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 240 مليون نسمة، واحدة من أكثر الدول عرضة لتأثير تغير المناخ، وفقا للأمم المتحدة.