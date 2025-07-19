السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: إسقاط 83 مسيّرة بينها 16 في منطقة موسكو

شظايا مقذوف
19 يوليو 2025 19:10

أعلنت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم السبت، إسقاط 83 مسيّرة من بينها 16 في منطقة العاصمة موسكو.
 وأفاد سكان موسكو بسماع انفجارات قوية، بعد إسقاط أكثر من عشر طائرات مسيرة.
وتسبب الهجوم في تعطيل الرحلات الجوية في مطاري دوموديدوفو وشيريميتيفو، وهما من أكبر مطارات العاصمة الروسية، وذلك في ذروة موسم العطلات الصيفية.
كما تعطلت حركة السكك الحديدية في منطقة روستوف، الواقعة شرق أوكرانيا مباشرة، بعد أن تساقطت شظايا من طائرات مسيرة على البنية التحتية للسكك الحديدية، ما أثر على 50 قطارا للمسافات الطويلة بالإضافة إلى حركة النقل المحلية، بحسب ما أفادت به السلطات.
وأفاد حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار، أن منازل خاصة في مدينة كامينسك اندلعت فيها النيران بعد سقوط شظايا طائرات مسيرة عليها، مما أدى إلى إصابة امرأة.
كما تعرضت منطقة بريانسك، الواقعة شمال أوكرانيا مباشرة، لهجمات، دون ورود تفاصيل عن الأضرار.

أخبار ذات صلة
قتلى في قصف استهدف مناطق في أوكرانيا
الإمارات تدين استهداف كنيسة في غزة وتؤكد ضرورة حماية الأماكن المقدسة والمدنيين
المصدر: وكالات
قصف
طائرات مسيرة
روسيا
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
الترفيه
تنبيه عاجل من شرطة أبوظبي
اليوم 18:33
مانشستر يونايتد يحسم صفقة «الجناح»
الرياضة
مانشستر يونايتد يحسم صفقة «الجناح»
اليوم 21:00
مركز لاحتجاز المهاجرين في ولاية فلوريدا
الأخبار العالمية
أميركا تبني مخيمات في أنحاء البلاد لاحتجاز المهاجرين
اليوم 20:59
دي بروين متحمس لـ «المغامرة» مع نابولي
الرياضة
دي بروين متحمس لـ «المغامرة» مع نابولي
اليوم 20:57
مانشستر يونايتد وليدز.. «التعادل السلبي»
الرياضة
مانشستر يونايتد وليدز.. «التعادل السلبي»
اليوم 20:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©