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أميركا تبني مخيمات في أنحاء البلاد لاحتجاز المهاجرين

مركز لاحتجاز المهاجرين في ولاية فلوريدا
19 يوليو 2025 20:59

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم السبت، أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية تسابق الزمن لبناء مخيمات لإيواء المهاجرين في جميع أنحاء البلاد بعد تلقيها تمويلا جديدا بقيمة 45 مليار دولار أميركي، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز من 40 ألفا إلى 100 ألف سرير بحلول نهاية العام.
وأضاف التقرير، نقلا عن وثائق اطلعت عليها الصحيفة، أن الوكالة تعطي الأولوية للمخيمات واسعة النطاق في القواعد العسكرية وسجون إدارة الهجرة والجمارك، بما في ذلك موقع بسعة 5000 سرير في "فورت بليس" بولاية تكساس ومواقع أخرى في ولايات كولورادو وإنديانا ونيوجيرزي.
وقال التقرير إن كبار المسؤولين الأميركيين في وزارة الأمن الداخلي، بمن فيهم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، عبروا عن تفضيلهم لمراكز الاحتجاز التي تديرها الولايات الجمهورية والحكومات المحلية بدلا من شركات السجون الخاصة.
ولم يرد البيت الأبيض ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك على الفور على طلب للتعليق.
وقالت نويم، الأسبوع الماضي، إنها تجري محادثات مع خمس ولايات يقودها الجمهوريون لبناء مواقع احتجاز أخرى مستوحاة من منشأة "أليجيتر ألكاتراز" في ولاية فلوريدا.
وقالت نويم، في مؤتمر صحفي في فلوريدا دون أن تسمي أيا من الولايات "لدينا عدد من الولايات الأخرى التي تستخدم بالفعل منشأة ألكاتراز نموذجا لكيفية الشراكة معنا".

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