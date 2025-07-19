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زيلينسكي يقدم عرضا إلى روسيا بشأن المحادثات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
19 يوليو 2025 21:59

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن كييف أرسلت إلى موسكو عرضا لعقد جولة أخرى من المحادثات خلال الأيام المقبلة بين البلدين بشأن الأزمة الحالية.
وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور، أنه ينبغي تسريع وتيرة المفاوضات "وبذل كل ما في وسعنا لوقف إطلاق النار".
ولم تتمكن جولتان من المحادثات في مدينة إسطنبول التركية بين موسكو وكييف من تحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار، وأسفرت عن اتفاق لعمليات تبادل كبيرة للأسرى وجثث العسكريين القتلى.
وقال زيلينسكي "أفاد سكرتير مجلس الأمن (رستم) عمروف أيضا بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل"، مضيفا أنه "يجب تعزيز زخم المفاوضات".
وعُين عمروف، وهو وزير الدفاع السابق، رئيسا لمجلس الأمن القومي والدفاع الأسبوع الماضي، وكُلف بدفع المفاوضات إلى الأمام.
كما أكد الرئيس الأوكراني مجددا استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه، قائلا "لا بد من لقاء على مستوى القيادة لضمان سلام حقيقي، سلام دائم".
خلال المحادثات، التي جرت الشهر الماضي، حددت روسيا قائمة من المطالب.
ورفضت كييف المقترحات معتبرة أنها غير مقبولة، وتساءلت في ذلك الوقت عن جدوى إجراء مزيد من المفاوضات.
وقال الكرملين، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه مستعد لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
محادثات
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