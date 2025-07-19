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هونغ كونغ تصدر تحذيرا من إعصار استوائي

آثار الإعصار "ويفا" في الفلبين
19 يوليو 2025 22:27

أصدرت هونغ كونغ تحذيرا من إعصار استوائي، ليل السبت الأحد، مع اقتراب الإعصار "ويفا"، وأغلقت المدارس وألغت أكثر من 250 رحلة جوية.
ويبعد "ويفا" حاليا نحو 280 كيلومترا جنوب شرق هونغ كونغ، ومن المتوقع أن يشتد أكثر في شمال بحر الصين الجنوبي، ويقترب من ساحل مقاطعة غوانغدونغ الصينية، وفق هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ.
في الساعة 16,20 بتوقيت غرينتش السبت، أصدرت الهيئة تنبيها من المستوى "تي 8"، وهو ثالث أعلى مستوى، محذّرة من رياح متوقعة تبلغ سرعتها 63 كلم/ساعة أو أكثر، وزوابع وأمطار غزيرة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مقاطعتي هاينان وغوانغدونغ الصينيتين وضعتا أيضا في حال تأهب.
أُلغيت أكثر من 250 رحلة جوية في هونغ كونغ، وفق موقع مطارها الدولي. وصرحت سلطات المطار بأنها لا تتوقع استئناف حركة الطيران قبل ظهر الأحد.
كما أوقفت السلطات العمل في جميع المدارس.
من جهتها، أعلنت السلطات في الفلبين فقدان شخصين بعد مرور الإعصار "ويفا".

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المصدر: وكالات
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