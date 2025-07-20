الأحد 20 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هونج كونج تصدر أعلى تحذير مع اقتراب الإعصار "ويبا"

سيارة تعبر وسط أضرار مع اقتراب الإعصار "ويبا"في هونج كونج
20 يوليو 2025 08:40

أصدرت هونج كونج أعلى تحذير من العاصفة اليوم الأحد إذ جلب الإعصار ويبا المحمل برياح تزيد سرعتها على 167 كيلومتر في الساعة، أمطارا غزيرة ورياحا على جميع أنحاء المنطقة، مما تسبب في إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران.
ورفع مرصد الأرصاد الجوية في المدينة مستوى التحذير من العاصفة إلى رقم 10 في الساعة 9:20 صباحا (0120 بتوقيت جرينتش) وقال إنه يتوقع أن تظل عند هذا المستوى "لبعض الوقت".
وأظهر التحذير أن ويبها سيحوم على بعد حوالي 50 كم إلى الجنوب من المرصد. وقال المرصد إن رياحا بقوة الإعصار تؤثر على الجزء الجنوبي من هونج كونج.
وألغت شركة طيران كاثي باسيفيك جميع رحلاتها القادمة أو المغادرة من مطار هونج كونج بين الخامسة صباحا والسادسة مساء اليوم الأحد. وتم تعليق معظم وسائل النقل العام اليوم الأحد، بما في ذلك العبارات وسط ارتفاع أمواج البحر.

أخبار ذات صلة
الصين تجلي مئات الآلاف مع اقتراب إعصار "ويفا"
متحف رونالدو 1110 أمتار في هونج كونج
المصدر: وكالات
عاصفة
هونج كونج
إعصار
آخر الأخبار
باكياو يرفض كتابة التاريخ في بطولة العالم للملاكمة
الرياضة
باكياو يرفض كتابة التاريخ في بطولة العالم للملاكمة
اليوم 12:48
"شرطة دبي" تطيح بـ "عصابة استثمار وهمي"
علوم الدار
"شرطة دبي" تطيح بـ "عصابة استثمار وهمي"
اليوم 12:31
«جود شير» تستهدف سباق «ألباما ستيكس»
الرياضة
«جود شير» تستهدف سباق «ألباما ستيكس»
اليوم 12:30
ميسي.. «البصمة 60» في أميركا!
ميسي.. «البصمة 60» في أميركا!
اليوم 12:11
الصين تجلي مئات الآلاف مع اقتراب إعصار "ويفا"
الأخبار العالمية
الصين تجلي مئات الآلاف مع اقتراب إعصار "ويفا"
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©