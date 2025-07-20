الأحد 20 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في كوريا الجنوبية

أمطار في كوريا الجنوبية(أرشيفية)
20 يوليو 2025 08:43

لقي شخصان حتفهما واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين في مدينة جابيونج السياحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد بعد انهيار أرضي تسبب في تضرر منازل وفيضان جرف السيارات خلال موجة من الأمطار الغزيرة.

وبهذا يرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 14، إضافة إلى فقد 12 منذ بدء هطول الأمطار يوم الأربعاء.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية أن من المتوقع توقف الأمطار اليوم الأحد وأن يعقبها موجة حارة.

وأضافت الهيئة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت سابق على مناطق في جنوب البلاد تحركت نحو الشمال أثناء الليل.

أخبار ذات صلة
«لعبة الحبار3».. البقاء فعل أخلاقي
مفقودون جراء انزلاق للتربة في كوريا الجنوبية

 وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن حكومة كوريا الجنوبية شكلت اليوم الأحد فريق عمل مشتركا للتحول من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى دعم التعافي من الأضرار.

 وتسببت السيول بإجلاء 12.921 شخصا، وتسجيل أضرار مادية جسيمة بلغت 1.920 حالة في الممتلكات العامة و2.234 في الممتلكات الخاصة.

 

 

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
الأمطار
آخر الأخبار
باكياو يرفض كتابة التاريخ في بطولة العالم للملاكمة
الرياضة
باكياو يرفض كتابة التاريخ في بطولة العالم للملاكمة
اليوم 12:48
"شرطة دبي" تطيح بـ "عصابة استثمار وهمي"
علوم الدار
"شرطة دبي" تطيح بـ "عصابة استثمار وهمي"
اليوم 12:31
«جود شير» تستهدف سباق «ألباما ستيكس»
الرياضة
«جود شير» تستهدف سباق «ألباما ستيكس»
اليوم 12:30
ميسي.. «البصمة 60» في أميركا!
ميسي.. «البصمة 60» في أميركا!
اليوم 12:11
الصين تجلي مئات الآلاف مع اقتراب إعصار "ويفا"
الأخبار العالمية
الصين تجلي مئات الآلاف مع اقتراب إعصار "ويفا"
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©