ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب في فيتنام

أعلنت السلطات الفيتنامية اليوم الأحد العثور على ثلاث ضحايا آخرين في أعقاب غرق قارب سياحي في خليج ها لونج الشهير شمالي فيتنام، مما رفع عدد الوفيات إلى 38 شخصا على الأقل.

وقالت إدارة البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع الوطني إنه تم العثور على ثلاث ضحايا. ومن بين الوفيات المؤكدة ثمانية أطفال. وكان القارب، الذي يقل 48 سائحا وخمسة من أفراد الطاقم، قد انقلب بسبب رياح قوية أمس السبت أثناء جولة في خليج ها لونج.

وحث رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين السلطات على إعطاء الأولوية لعمليات الإنقاذ. وحشدت السلطات 323 فردا لعملية الإنقاذ، بمن فيهم حرس الحدود، والبحرية، والشرطة، وسلطات الموانئ. ويعد خليج ها لونج، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والممتد على مساحة تزيد عن 1500 كيلومتر مربع وتنتشر فيه ما يقرب من ألفي جزيرة، أحد أشهر الوجهات السياحية في فيتنام، ويجذب ملايين الزوار كل عام.