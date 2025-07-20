موجة حرّ جديدة في اليونان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية الأحد، أن موجة حرّ جديدة يُتوقع أن تضرب البلاد "طوال أيام الأسبوع المقبل تقريبا".

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة، ستبدأ الموجة اعتبارا من الاثنين وتبلغ ذروتها الثلاثاء، مع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 43 درجة مئوية، على أن "تنحسر على الأرجح بحلول السبت".

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة اعتبارا من الاثنين إلى 41 درجة مئوية في وسط البلاد و38 درجة في كل من أثينا وتيسالونيكي.

أما الثلاثاء، فقد تسجل العاصمة أثينا درجة حرارة قصوى تصل إلى 40 درجة مئوية.

وسبق أن شهدت اليونان موجتي حرّ في أواخر يونيو ومطلع يوليو، ما دفع السلطات إلى تقليص ساعات زيارة أشهر معالمها السياحية موقع الأكروبوليس في أثينا.