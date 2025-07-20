مصر: مقتل إرهابيين اثنين وإحباط مخطط لزعزعة الأمن

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، مقتل إرهابيين اثنين وإصابة ضابط خلال مداهمة وكر لحركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته على صفحتها بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "وردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين السابق تلقيه تدريبات عسكرية، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو، يتضمن تدريبات لعناصرها... والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد".

وأضافت أنه "تم، في إطار التعامل مع تلك المعلومات، رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، محكوم عليه بالإعدام في العديد من القضايا، حيث رصد تسلله للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرا لاختبائه؛ تمهيدا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 / 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار؛ ما دفعها للتعامل معهما".

ولفتت إلى أن "تبادل إطلاق النار أسفر عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة، متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة خلال محاولة إنقاذ المواطن".