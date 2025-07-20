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البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى وقف حرب غزة

نازحون في قطاع غزة يسعون للحصول على الطعام
20 يوليو 2025 16:59

ندد البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، بالحرب في قطاع غزة، داعيا إلى وقف "اللجوء العشوائي للقوة"، بعد أيام على ضربة للجيش الإسرائيلي أصابت كنيسة كاثوليكية في القطاع.
وفي ختام صلاته، جدد البابا دعوته إلى الوقف الفوري لـ"همجية الحرب وأن يتم التوصل إلى حل سلمي للصراع".
وقال بابا الفاتيكان "أعبر عن ألمي العميق حيال هجوم الجيش الإسرائيلي على الرعية الكاثوليكية للعائلة المقدسة في مدينة غزة".
وكانت الكنيسة تؤوي حوالى 600 نازح، غالبيتهم من الأطفال، ومن بينهم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف البابا، اليوم، أنّ "هذا العمل يُضاف، وللأسف، إلى الهجمات العسكرية المستمرة ضد المدنيين وضد دور العبادة في غزة".
ووجه نداء إلى المجتمع الدولي "من أجل ضمان القانون الإنساني وحماية المدنيين ومنع العقاب الجماعي واللجوء العشوائي إلى القوة والتهجير القسري للسكان".
وتوجّه البابا إلى "الأحباء" في الشرق الأوسط، وقال لهم "إني أشعر معكم بعدم القدرة على فعل الكثير إزاء هذا الوضع المأساوي للغاية".

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