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اضطراب الملاحة الجوية في مطارات موسكو جراء هجمات

آثار قصف على منطقة موسكو
20 يوليو 2025 17:13

استهدفت العاصمة الروسية موسكو بطائرات مسيرة، مما أسفر عن وقوع اضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية في مطارات العاصمة الأربعة، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأحد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 138 طائرة مسيرة، 23 منها فوق منطقة موسكو.
وأظهرت صور، نشرها السكان في منطقة "سيلينوجراد" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهجمات أسفرت كذلك عن إلحاق الضرر بالعديد من المباني الشاهقة واندلاع النيران في سيارات في المنطقة.
وأكدت سلطات "سيلينوجرا"د ذلك الأمر، مضيفة أن العديد من النوافذ تحطمت جراء الهجوم.
وأقر سيرغي سوبيانين، عمدة موسكو بوقوع الأضرار، لكنه قال إنها ليست جسيمة وسيتم إصلاحها.
وأعلن سوبيانين إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء توجهها إلى موسكو بحلول منتصف النهار.
كما أعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) فرض قيود على حركة الملاحة في مطارات العاصمة الأربعة، شيريميتيفو، وفنوكوفو، ودوموديدوفو، وجوكوفسكي.

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المصدر: وكالات
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الملاحة الجوية
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