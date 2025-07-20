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هدوء في السويداء بعد إعلان انسحاب مسلحي العشائر

أفراد من قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء ومحيطها
20 يوليو 2025 17:27

ذكر سكان في مدينة السويداء في سوريا أن الهدوء ساد، اليوم الأحد، بعد إعلان الحكومة انسحاب مسلحين من العشائر.
وقال سكان إن دوي الأعيرة النارية لم يسمع، صباح اليوم، في المدينة.
وأظهرت صور قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية منتشرة في منطقة قرب المدينة وأغلقت طريقا أمام تجمع من أفراد العشائر.
ووصف كنان عزام، وهو طبيب أسنان، الوضع صباح اليوم الأحد بأنه هدوء يشوبه التوتر.
وقال رائد خزعل، وهو أحد سكان السويداء، في رسالة صوتية من داخل السويداء، إن المدينة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.
وأضاف "الوضع في السويداء، الحياة متوقفة تماما... الوضع الإنساني صعب جدا... بحاجة لمساعدات عاجلة". 
بدأ العنف في مدينة السويداء قبل أسبوع باشتباكات بين البدو ومسلحين من جماعات محلية. وأرسلت دمشق بعد ذلك قوات لوقف تلك الاشتباكات.
وتعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطاب ألقاه يوم الخميس، بحماية حقوق جميع السوريين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم وحمل من وصفها بالجماعات الخارجة عن القانون مسؤولية أعمال العنف.

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المصدر: وكالات
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