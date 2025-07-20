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السيسي يبحث مع الجامعة العربية مستجدات القضايا العربية

السيسي يستقبل أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية
20 يوليو 2025 17:44

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، مستجدات القضايا والأوضاع العربية الراهنة.  
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في بيان نشره على صفحة الرئاسة في موقع فيسبوك، إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المكثفة التي تبذلها مصر وقطر لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، فضلا عن السعي نحو إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، وصون حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره أو المساس بقضيته العادلة.
وأوضح المتحدث أن اللقاء تطرق أيضا إلى آخر المستجدات على الساحتين السورية والليبية، والجهود المبذولة الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار هناك.
كما شمل النقاش الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر.
وأضاف المتحدث أن السيسي أكد على التزام مصر الراسخ بدعم جامعة الدول العربية، انطلاقا من إيمان القاهرة العميق بدور الجامعة المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الصف العربي في مواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات.
وثمن أمين عام جامعة الدول العربية المواقف المصرية الحكيمة، التي تسهم في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة من خلال دعم حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، باعتباره السبيل الأوحد لضمان سلام دائم وشامل في المنطقة.

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المصدر: وكالات
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