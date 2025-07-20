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مقتل 5 وإنقاذ العشرات إثر حريق في عبارة قبالة إندونيسيا

اندلاع حريق في عبارة قبالة إندونيسيا
20 يوليو 2025 20:34

قتل خمسة أشخاص على الأقل عندما اندلع حريق في عبّارة ركاب تقل مئات الأشخاص، اليوم الأحد، قبالة سواحل جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، وفقا لما أفاد به مسؤولون.
وأنقذ أكثر من 280 شخصا، فيما لا تزال عمليات الإجلاء مستمرة. وكانت العبارة "كي إم برشلونة 5" متجهة إلى مانادو، عاصمة إقليم شمال سولاويزي، قادمة من تالاود، وهي منطقة جزرية في الإقليم، عندما اندلع الحريق قرب منطقة تاليسي، بحسب ما ذكره نائب الأدميرال دينيه هندراتا، قائد قيادة الأسطول الإندونيسي.
وأوضح أن ثلاثة سفن تابعة للبحرية أرسلت إلى الموقع، وأجلي 284 راكبا وعضوا من الطاقم.
شملت عملية الإنقاذ مساعدة من صيادين محليين، أنقذوا بعض الناجين الذين كانوا يرتدون سترات نجاة وينجرفون نحو جزر قريبة وسط مياه متقلبة.
وانتشل رجال الإنقاذ خمس جثث، من بينها جثة امرأة حامل. ولم ترد تقارير فورية عن إصابات، كما لم تعلن بعد أرقام دقيقة حول عدد الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن العبارة. 

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