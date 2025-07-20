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وزير أميركي يدلي بتصريح بشأن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

ميناء أنتويرب في بلجيكا
20 يوليو 2025 20:50

قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أوضح أن الأول من أغسطس مهلة صعبة لبدء تطبيق الرسوم الجمركية.
وذكر لوتنيك أنه كان أنهى للتو اتصالا هاتفيا مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين وأن هناك "مجالا واسعا" للاتفاق.
وأضاف، في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأميركية "هذان أكبر شريكين تجاريين في العالم، يتحدثان مع بعضهما البعض. سنتوصل إلى اتفاق. أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقا".
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد في 12 يوليو الجاري بفرض رسوم جمركية تبلغ 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من أول أغسطس، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة والتي لم تفلح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
وقال لوتنيك إن ذلك موعد نهائي صعب.
وذكر على شبكة (سي.بي.إس) "لا شيء يمنع الدول من التحدث معنا بعد الأول من أغسطس، لكنها ستبدأ في دفع الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس".

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المصدر: وكالات
هوارد لوتنيك
رسوم جمركية
اتفاق تجاري
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
أميركا
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