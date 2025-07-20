الإثنين 21 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رفع تحذير من تسونامي بعد زلازل قوية هزت شرق روسيا

رفع تحذير من تسونامي بعد زلازل هزت شرق روسيا
20 يوليو 2025 21:05

رُفع تحذير من تسونامي بعد سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت ساحل أقصى شرق روسيا، اليوم الأحد، ولم تُسفر عن أمواج مد عاتية، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية.
في وقت سابق، اليوم، أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تحذيرًا من تسونامي، مُتوقعةً حدوث "أمواج خطيرة" بعد زلزال بقوة 7.4 درجة في الساعة 08:49 بتوقيت غرينتش، وهو الأقوى ضمن سلسلة زلازل في شمال المحيط الهادئ.
وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنها تتوقع أمواجًا يتراوح ارتفاعها بين 30 سنتيمترًا ومترًا واحدًا على السواحل الروسية، وأقل من 30 سنتيمترًا في اليابان وولاية هاواي الأميركية.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية بعد ساعات "انتهت مخاطر تسونامي على المناطق المأهولة بالسكان في كامتشاتكا".
أكد ذلك أيضًا الحاكم المحلي فلاديمير سولودوف، الذي قال إنه بحلول الوقت المتوقع لوصول الموجة الأولى، "لم يُرصد أي تسونامي في أي مناطق مأهولة بالسكان". ومع ذلك، حذّر من احتمال حدوث هزات ارتدادية، وهي أمر شائع خلال الأحداث الزلزالية ويمكن أن تُؤدي إلى زلازل أخرى.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلازل كان في المحيط الهادئ، على بُعد حوالي 150 كيلومترًا (93 ميلًا) شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي. وأضافت أن سلسلة الهزات الارتدادية شملت زلزالًا بقوة 6.7 درجة.
وكتبت وزارة الطوارئ الروسية، على تلغرام، أنها تتوقع أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترًا في جزر كوماندر في الجزء الجنوبي الغربي من بحر "بيرينغ"، وأمواجًا يتراوح ارتفاعها بين 15 و40 سنتيمترًا في شبه جزيرة كامتشاتكا.
شبه الجزيرة هي نقطة التقاء الصفيحة التكتونية للمحيط الهادئ وأميركا الشمالية، مما يجعلها منطقة زلزالية ساخنة. منذ عام 1900، ضربت المنطقة سبعة زلازل كبرى بلغت قوتها 8,3 درجة أو أكثر.

أخبار ذات صلة
اضطراب الملاحة الجوية في مطارات موسكو جراء هجمات
روسيا تسيطر على قرية بشرق أوكرانيا
المصدر: وكالات
تسونامي
زلازل
شبه جزيرة كامتشاتكا
روسيا
آخر الأخبار
قطار تابع لشركة "سي 2 سي"
الأخبار العالمية
بريطانيا تؤمم شركة ثانية لتشغيل القطارات
21 يوليو 2025
عناصر من قوات الأمن الداخلي يقيمون نقطة تفتيش في السويداء
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف في السويداء
اليوم 23:16
ألونسو «أمل» فينيسيوس في ريال مدريد!
الرياضة
ألونسو «أمل» فينيسيوس في ريال مدريد!
اليوم 23:00
لقطة من فيديو تنفيذ "جريمة الشرف"
الترفيه
باكستان تعتقل مشتبها به بقتل زوجين في "جريمة شرف"
اليوم 22:43
235 لاعباً في «عربية الشطرنج» بالمغرب
الرياضة
235 لاعباً في «عربية الشطرنج» بالمغرب
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©