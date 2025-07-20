ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف في السويداء

ارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في محافظة السويداء، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

كانت حصيلة سابقة، أوردها المرصد، أفادت بمقتل 1017 قتيلا خلال أسبوع منذ اندلاع الاشتباكات في 13 يوليو الجاري.

وشهدت المحافظة، الواقعة في جنوب سوريا، اشتباكات بين مقاتلين من العشائر ومسلحين من جماعات محلية.

وذكر سكان في السويداء أن الهدوء ساد، اليوم، غداة إعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئاسة السورية. ولم تسمع أصوات انفجارات أو إطلاق نار في أرجاء المدينة.

ودخلت قافلة مساعدات إنسانية المدينة، وفق ما أفاد مسؤول في الهلال الأحمر السوري، هي الأولى بعد أسبوع من أعمال العنف.



