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بريطانيا تؤمم شركة ثانية لتشغيل القطارات

قطار تابع لشركة "سي 2 سي"
21 يوليو 2025 00:01

استكملت حكومة حزب العمال البريطانية، اليوم الأحد، عملية تأميم شركة ثانية لتشغيل خدمات القطارات.
بذلك، أصبحت شركة تشغيل خدمات القطارات "سي 2 سي"، التي تسير خدمات القطارات بين محطة "فينتشرش ستريت" في العاصمة لندن وجنوب "إسيكس"، مملوكة للقطاع العام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وكانت شركة "سي 2 سي" تابعة لشركة السكك الحديدية "ترينيتاليا" المملوكة للدولة الإيطالية منذ عام 2017. وقالت شركة تشغيل خدمات القطارات التابعة لوزارة النقل البريطانية، التي تدير الخدمات تحت الإشراف العام نيابة عن الحكومة البريطانية، إن التذاكر التي تم شراؤها مسبقا ستظل صالحة.
وأضافت أن أسعار التذاكر "لن تتغير كنتيجة مباشرة لعملية نقل الملكية".
وسجلت شركة "سي 2 سي" نسبة رضا عام بين الركاب بلغت 89%، وفقا لأحدث استطلاع أجرته هيئة الرقابة على النقل في بريطانيا "ترانسبورت فوكس".
وكان هذا سادس أفضل أداء من بين 22 شركة لتشغيل خدمات القطارات.

المصدر: د ب أ
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قطار تابع لشركة "سي 2 سي"
الأخبار العالمية
بريطانيا تؤمم شركة ثانية لتشغيل القطارات
21 يوليو 2025
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