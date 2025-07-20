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لقاء متوقع بين الرئيسين الأميركي والصيني

لقاء متوقع بين الرئيسين الأميركي والصيني
21 يوليو 2025 02:05

(رويترز) 

أفادت وسائل إعلام صينية، أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يزور الصين قبل ذهابه إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «آبيك» بين 30 أكتوبر وأول نوفمبر، أو قد يلتقي نظيرَه الصيني شي جين بينغ على هامش القمة المقررة في كوريا الجنوبية. ويسعى البلدان إلى التفاوض لإنهاء حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
وسعى ترامب إلى فرض رسوم جمركية على جميع السلع تقريباً التي يستوردها الأميركيون، إذ يقول إن ذلك سيحفِّز الصناعة المحلية، بينما يرى منتقدون أن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار عدد كبير من السلع على المستهلكين في الولايات المتحدة.
ودعا ترامب أيضاً لفرض رسوم جمركية أساسية قدرها 10 بالمئة على السلع المستوردة من جميع الدول، مع فرض معدلات أعلى على البضائع القادمة من دول أخرى ضِمنها الصين التي تخضع الآن لأعلى رسوم وهي 55 بالمئة.
وحدد ترامب موعداً نهائيا ينقضي في 12 أغسطس من أجل توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق دائم بخصوص الرسوم الجمركية.
ولم يرد متحدث باسم ترامب على طلب للتعليق على الخطط المعلنة لعقد اجتماع مع الرئيس شي.
وعُقد أحدث اجتماع رفيع المستوى بين البلدين في 11 يوليو حينما التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في ماليزيا مع نظيره الصيني وانغ يي في اجتماع وصفاه بأنه مثمر وإيجابي لبحث سبل سير المفاوضات التجارية.
وقال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، الجمعة، إن الصين ترغب في إعادة علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح، وإن أحدث جولة من المحادثات بينهما أظهرت عدمَ وجود حاجة لحرب جمركية.

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