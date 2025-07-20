مقتل 130 فلسطينياً وإصابة 495 في غزة

غزة (الاتحاد)



أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، أن 130 قتيلاً و495 مصاباً وصلوا إلى المستشفيات في القطاع خلال الـ 24 ساعة جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت السلطات في بيان صحفي أن «حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 ترتفع إلى 58895 شهيداً وأكثر من 140 ألف إصابة».

وفيما يتعلق بضحايا توزيع المساعدات، فقد قتل 31 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 170 آخرين ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 922 قتيلاً وفق بيان السلطات الصحية.

وفي السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، للمرة الأولى إنذارات إخلاء إلى الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية الغربية لدير البلح بوسط قطاع غزة، تمهيداً لتوسيع نطاق الحرب عبر تنفيذ عملية برية في المنطقة. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي: «على جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في البلوكات 130، 132-134، 136-139، 2351، بمن في ذلك المتواجدون داخل الخيام الموجودة في المنطقة، الإخلاء فوراً».

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر منذ شهر مارس/ آذار عشرات الإنذارات في شمالي وجنوبي قطاع غزة. وسبق أن أنذر الجيش الإسرائيلي في مايو الماضي سكان مناطق وأحياء في مدينة دير البلح بالإخلاء القسري الفوري، منها «بلدية السلقا شرق دير البلح، وأحياء الجعفراوي، والسوار، وأبو هداب»، تمهيداً لهجوم عسكري مرتقب.

ويعتبر هذا أول إنذار إخلاء موجه للفلسطينيين في المنطقة الجنوبية الغربية لدير البلح.