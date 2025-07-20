الإثنين 21 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غزة على أعتاب «الموت الجماعي» مع تفاقم المجاعة

فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمخيم النصيرات (رويترز)
21 يوليو 2025 02:06

غزة (الاتحاد)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع أصبح على أعتاب مرحلة «الموت الجماعي»، بعد أكثر من 140 يوماً من إغلاق المعابر إثر سياسة التجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وحذر بيان صدر عن المكتب، أمس، من أن «غزة على أعتاب مرحلة الموت الجماعي بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر منذ أكثر من 140 يوماً».
وأشار إلى «تعمد إسرائيل ممارسة سياسة التجويع كجزء من حرب الإبادة التي تشنها ضد سكان غزة، عبر منع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وحليب الأطفال، والوقود، وتشديد الحصار بشكل كامل، في ظل نفاد الغذاء والدواء.
وجدد البيان التذكير بأن القطاع «يتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع تواصل القتل والتجويع الجماعي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان بينهم 1.1 مليون طفل».
وأضاف: «العالم يتفرج على ذبح غزة وقتلها بالتجويع والإبادة دون أن يحرك ساكناً»، مبيناً أن «القطاع الفلسطيني أمام أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث»، بحسب البيان.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة وصول أعداد غير مسبوقة من الفلسطينيين من مختلف الأعمار إلى المستشفيات بحالة إعياء شديدة.
وقالت وزارة الصحة، إن «سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل في القطاع أسفرت عن مقتل 86 فلسطينياً، منهم 76 طفلاً، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر 2023». وأفادت الوزارة: المجاعة تقتل في غزة 86 شخصاً، منهم 76 طفلاً، بسبب الجوع وسوء التغذية. وحمّلت الوزارة الجيش الإسرائيلي والمجتمع الدولي مسؤولية المجاعة في القطاع، وطالبت بفتح المعابر فوراً لإدخال الغذاء والدواء.
كما أشارت إلى تسجيل 18 حالة وفاة خلال 24 ساعة، بسبب المجاعة في غزة.
ومنذ 2 مارس 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع. ولم يعد بمقدور الفلسطينيين توفير الحد الأدنى من مقومات البقاء، حيث فقد غالبيتهم الدقيق اللازم لصناعة الخبز، بينما ترتفع أسعار الكميات القليلة المتوافرة منه في السوق السوداء، بشكل لا يمكن الفلسطينيين المجوّعين الحصول عليه.  وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، بأن السلطات الإسرائيلية تجوع مليون طفل في غزة. وقالت «الأونروا»: إن «السلطات الإسرائيلية تجوع المدنيين في غزة، من بينهم مليون طفل». وطالبت بفك الحصار والسماح لـ«الأونروا» بإدخال الأغذية والأدوية.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصدر طبي في مستشفى «شهداء الأقصى» بمنطقة دير البلح، قوله إن «الطفلة رزان أبو زاهر (4 أعوام) توفيت نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع في القطاع المحاصر». 
وأفادت مصادر طبية بأن المستشفيات في قطاع غزة تتعامل مع مئات من مختلف الأعمار ممن أصابهم الجوع الحاد وسوء التغذية، إذ أنهم في حالات إجهاد حادة. 
وأشارت إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديها أسرة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد. 
وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى مسار القانون الدولي، لفضح أبعاد استخدام التجويع والتعطيش سلاحاً على الشعب الفلسطيني، وأشارت إلى أنها تبذل المزيد من الجهود لحشد أوسع حراك دولي ضاغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وترجمة القرارات والمواقف الدولية المعلنة إلى إجراءات ملزمة لوقف جميع جرائم الإبادة والتهجير والضم.
وأوضحت خارجية فلسطين أن هذا التحرك يأتي في ظل حالات الموت المستمرة التي تسببها المجاعة في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لـ«الاتحاد»: تحديات غير مسبوقة تواجه العمل الإنساني
مقتل 130 فلسطينياً وإصابة 495 في غزة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
المجاعة
الجوع
الأطفال
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب
اليوم 20:31
وزير خارجية المجر لـ «مركز الاتحاد للأخبار»: زيارة محمد بن زايد أضافت زخماً جديداً لعلاقاتنا المتنامية
علوم الدار
وزير خارجية المجر لـ «مركز الاتحاد للأخبار»: زيارة محمد بن زايد أضافت زخماً جديداً لعلاقاتنا المتنامية
21 يوليو 2025
الظاهري: تمكين دور المجتمع في إدارة النفايات وحماية البيئة محرك أساسي نحو التحول المستدام
علوم الدار
الظاهري: تمكين دور المجتمع في إدارة النفايات وحماية البيئة محرك أساسي نحو التحول المستدام
21 يوليو 2025
نهيان بن مبارك: أبناء وبنات الوطن هم الثروة الحقيقية وعماد المستقبل
علوم الدار
نهيان بن مبارك: أبناء وبنات الوطن هم الثروة الحقيقية وعماد المستقبل
21 يوليو 2025
مشاركون خلال الملتقى (تصوير: علي عبيدو)
علوم الدار
«الملتقى الصيفي 2025» يرسخ الانتماء وينمي مهارات النشء
21 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©