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الفلبين تعلق العمل والدراسة بسبب الأمطار الغزيرة

الفلبين تعلق العمل والدراسة بسبب الأمطار الغزيرة
21 يوليو 2025 10:46

علقت الفلبين، العمل في المكاتب الحكومية والفصول الدراسية في العاصمة والأقاليم المجاورة اليوم، وذلك بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لمذكرة صادرة عن مكتب الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، فإن قرار تعليق العمل بالنسبة للشركات الخاصة متروك لها.

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وحذر مكتب الأرصاد من حدوث فيضانات في مناطق حضرية ومنخفضة أو بالقرب من الأنهار، وانهيارات أرضية في بعض الأماكن.

ولقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم، في حين فقد سبعة آخرون بسبب الأمطار الموسمية وإعصار "ويفا" مطلع الأسبوع، حسبما قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في أحدث تقاريرها.

المصدر: وام
الفلبين
الأمطار الغزيرة
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