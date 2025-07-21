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الاتحاد الأوروبي يطلق مجموعة خاصة للإجراءات الأمنية

الاتحاد الأوروبي يطلق مجموعة خاصة للإجراءات الأمنية
21 يوليو 2025 15:14

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إنشاء "مجموعة العمل الخاصة للإجراءات الأمنية من أجل أوروبا (SAFE)"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين دول الاتحاد الأوروبي.
ويُعد تأسيس إنشاء المجموعة نقلة نوعية لتعزيز أمنه الجماعي من خلال تقديم الإرشادات والخبرات الفنية، وضمان التنسيق الإستراتيجي بين الدول لتحقيق أقصى تأثير ممكن.
ودعت المفوضية لتعيين ممثلين وطنيين بمجموعة (SGR) لمتابعة تنفيذ (SAFE)، لتوفير دعم يشمل تحديثات، وتوضيحات، وتنسيقًا للتمويل الدفاعي، حيث ستتم إتاحة المعلومات مثل المبادئ التوجيهية والجهات المعنية والجداول والمحاضر، عبر رابط إلكتروني مخصص. 
وسيتم عقد الاجتماع الأول للمجموعة في سبتمبر 2025، تليه اجتماعات دورية مرتين سنويًا، تأكيدًا على التزام الاتحاد بالأمن والعمل المشترك.
وسيتمتع الفريق الخاص بهيكل مرن وقابل للتطور بما يسمح له بالتكيف مع متغيرات المشهد الأمني الأوروبي في المستقبل.

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المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
الإجراءات الأمنية
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