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تحديد موعد محادثات نووية بين القوى الأوروبية وإيران

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقره
21 يوليو 2025 16:32

تعقد القوى الأوروبية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الجمعة المقبل، محادثات نووية مع إيران في مدينة إسطنبول التركية.
وأفاد مصدر دبلوماسي ألماني بأن برلين وباريس ولندن "تواصل العمل بشكل مكثف ضمن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لإيجاد حل دبلوماسي مستدام ويمكن التحقق منه للبرنامج النووي الإيراني"، وتعتزم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري.
وأعلن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه "استجابة لطلب الدول الأوروبية، وافقت إيران على عقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة"، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد في إسطنبول.
واجتمعت الدول الأوروبية الثلاث آخر مرة مع إيران في جنيف في 21 يونيو الماضي.
وسبق أن عقدت الولايات المتحدة وإيران خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان.

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المصدر: وكالات
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