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غوتيريش يحذّر من انهيار الوضع في قطاع غزة

فلسطينيون يقفون في طوابير للحصول على الغذاء في قطاع غزة
21 يوليو 2025 21:52

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة حيث "ينهار آخر شريان يُبقي الناس على قيد الحياة".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش "يعبر عن أسفه للتقارير المتزايدة عن معاناة الأطفال والكبار من سوء التغذية".
وأضاف "على إسرائيل التزام بالسماح بتقديم الإغاثة الإنسانية التي تُوفرها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها".
وأكد دوجاريك "يدين الأمين العام بشدة العنف المتواصل، بما في ذلك إطلاق النار وقتل وإصابة الأشخاص الذين يحاولون الحصول على طعام لعائلاتهم".

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المصدر: وكالات
أنطونيو غوتيريش
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