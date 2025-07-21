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تحذيرات من تفاقم التهديد الصحي على أطفال اليمن

نازحون يملؤون المياه بمخيم للنازحين في حيس جنوب الحديدة (أ ف ب)
22 يوليو 2025 01:10

عدن (الاتحاد)

حذَّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس، من تفاقم التهديد الصحي على حياة الأطفال الذي يشكله تفشي مرض «الحَصْبة» في محافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، وسط تدهور حاد في النظام الصحي الناتج عن أكثر من عقد من الحرب الحوثية. ووفق المنظمة، فإن فرقها عالجت أكثر من 1400 حالة إصابة بـ«الحصبة» في الفترة من أبريل إلى يوليو 2025، 56 في المئة منها لأطفال دون سن الخامسة، مشيرة إلى أن فريقها الطبي يعمل من مركز عزل مخصص في مستشفى الوحدة بمدينة «معبر»، إلى جانب ثلاث عيادات متنقلة تغطي 6 مديريات في المحافظة. وأوضحت أن نقص حملات التحصين وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية يفاقمان انتشار المرض، الذي يمكن الوقاية منه عبر اللقاحات، مؤكدةً أن استجابتها تشمل توفير الرعاية الطبية ونقل الحالات الحرجة إلى مراكز متقدمة.
 وقالت ديسما ماينا، المديرة القطرية لأطباء بلا حدود في اليمن: إن تزايد الإصابات بـ«الحَصبة» يعكس انهيار النظام الصحي في ظل تراجع التمويل الإنساني، في وقت يواجه اليمنيون صعوبات متزايدة في الحصول على الرعاية. ودعت أطباء بلا حدود إلى تكثيف جهود التطعيم والاستجابة السريعة لمنع تدهور الوضع، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم الدعم الطبي للمجتمعات الأكثر تضرراً. وأدى منع ميليشيا الحوثي حملات التحصين في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى تفاقم سوء الوضع الصحي، وانتشار الأمراض التي كان قد تم التخلص منها، قبل انقلابها في العام 2014.

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