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اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم لبحث الأوضاع الإنسانية

اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم لبحث الأوضاع الإنسانية
22 يوليو 2025 01:10

القاهرة (الاتحاد)

أعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ، اليوم الثلاثاء، لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة مهند العكلوك قد صرح، في وقت سابق، بأن فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية لبحث الأوضاع الكارثية في غزة، والانتهاكات الإسرائيلية.
وقال العكلوك: إن «القوات الإسرائيلية تستخدم التجويع سلاحاً ممنهجاً للإبادة الجماعية»، موضحاً أن ما يُقدم باسم الإغاثة الإنسانية ما هو إلا «سلاح جديد لقتل الفلسطينيين تحت غطاء كاذب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».
وأضاف أن الطلب الفلسطيني لعقد الاجتماع جاء أيضاً على خلفية استهداف إسرائيل للمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ولفت العكلوك إلى أن «قوات الاحتلال تعمدت استدراج المدنيين الجوعى إلى نقاط توزيع مساعدات ثم استهدافهم بالقتل».
وأضاف أن «هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد ما يقارب الـ 1000 فلسطيني، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء لعائلاتهم».
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أمس الأول، من أن القطاع أصبح على أعتاب «الموت الجماعي»، بعد أكثر من 140 يوماً من إغلاق المعابر.

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