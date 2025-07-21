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لبنان يسلم رده على مقترح واشنطن بشأن «حصر السلاح»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
22 يوليو 2025 01:10

بيروت (الاتحاد)

سلم الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ اتفاق إيقاف إطلاق النار إلى سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا والمبعوث الخاص في الملف السوري السفير توماس براك.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان: إن مشروع المذكرة هو حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وبقواها الذاتية دون سواها وحصر السلاح في قبضة قواتها المسلحة وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى مؤسساتها الدستورية.
وأشارت الرئاسة إلى أن المذكرة تشمل كل ما تعهد به لبنان منذ اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر 2024 حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية مروراً بخطاب القسم لرئيس الجمهورية.
 وأضافت أن «كل ذلك يأتي بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم بما يحفظ سلامته وأمنه وكرامته وجميع اللبنانيين».

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