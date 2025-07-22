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فيضانات في الفلبين تجبر 70 ألفاً على ترك منازلهم

حافلة تمر عبر شارع غمرته المياه في مانيلا
22 يوليو 2025 13:22

أجبرت الفيضانات الناجمة عن إعصار ويفا في الفلبين 70 ألف شخص على مغادرة ديارهم حول العاصمة مانيلا، في حين فُقد شخصان على الأقل، على ما ذكرت خدمة الإنقاذ، اليوم الثلاثاء.
بعد ليلة من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضان نهر ماريكينا، أُغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية في العاصمة والمقاطعات المحيطة بها الثلاثاء.
ولجأ أكثر من 23 ألف شخص يعيشون على ضفاف النهر خلال الليل إلى مدارس أو إلى صالات تابعة للبلدية أو إلى فناءات مغطاة، كما أجلي نحو 44 ألف شخص آخرين من مدينتي كيزون سيتي وكالوكان في مانيلا الكبرى. 
وقال ويلمر تان من خدمة الإنقاذ في مدينة ماريكينا "عادةً ما يأتي هؤلاء الأشخاص من مناطق منخفضة على امتداد الجداول" التي تصب في النهر.
وانحسر الفيضان بعد ظهر الثلاثاء، لكن آلاف الأشخاص ما زالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم.
وأدى إعصار ويفا الذي ضرب البلاد أواخر الأسبوع الماضي إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وفقدان ستة آخرين في وسط الفلبين وجنوبها، بحسب المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفلبينية استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع. 
وتشهد الفلبين بانتظام عواصف وأعاصير، ما يتسبّب بأضرار كل عام.
لكن وفق خبراء، بدأت العواصف في منطقة آسيا-المحيط الهادئ تتشكل على مسافة تزداد قربا من السواحل، وتشتدّ على نحو أسرع وتضرب اليابسة لفترات أطول بسبب التغيّر المناخي.

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المصدر: وكالات
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