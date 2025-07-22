الثلاثاء 22 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العاصفة "ويفا" تضرب فيتنام برياح عاتية وأمطار غزيرة

رجل يمشي بالقرب من قوارب سياحية راسية في خليج هالونج بفيتنام
22 يوليو 2025 15:09

ضربت العاصفة الاستوائية "ويفا" شمالي فيتنام، اليوم الثلاثاء، تصاحبها رياح عاتية وأمطار غزيرة، خاصة في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من البلاد. ووصلت العاصفة إلى اليابسة الساعة العاشرة صباحا، مصحوبة برياح مستمرة تراوحت سرعتها بين 64 و102 كيلومتر (63-40 ميلا) في الساعة، وعواصف رعدية وصلت سرعتها إلى 138 كيلومترا (86 ميلا) في الساعة، بحسب ما ذكره مسؤولون محليون في الأرصاد الجوية.
وبعد وصول العاصفة إلى اليابسة، بدأت بالتحرك باتجاه الجنوب الغربي. وتم تصنيف العاصفة الاستوائية "ويفا" كإعصار، أمس الاثنين، أثناء مرورها فوق المياه المفتوحة، لكنها ضعفت خلال الليل وتم تخفيض تصنيفها إلى عاصفة استوائية قبل وصولها إلى اليابسة.
وتسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مقاطعة هونج ين، شرق هانوي. وكانت شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي شبه خالية مع تحرك العاصفة نحو الداخل، حيث تم إغلاق معظم الشركات، ونصحت حكومة المدينة السكان بالبقاء في منازلهم وإخلاء المباني غير المستقرة أو الواقعة في مناطق معرضة للفيضانات. وتم إلغاء الرحلات الجوية في شمال فيتنام، كما تم إغلاق المطارات في مدينة هاي فونج الساحلية ومقاطعة كوانج نينه.
 وحذرت فيتنام من حدوث فيضانات مع انتقال الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة ويفا إلى الداخل. 

أخبار ذات صلة
فيتنام تتأهب مع اقتراب إعصار "ويفا"
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب في فيتنام
المصدر: وكالات
فيتنام
عاصفة
آخر الأخبار
«الصحة العالمية» تدعو إلى اتخاذ إجراءات لتفادي تفشي «شيكونغونيا»
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تدعو إلى اتخاذ إجراءات لتفادي تفشي «شيكونغونيا»
اليوم 18:30
محادثات تجارية بين أميركا والصين في سويسرا
الأخبار العالمية
محادثات تجارية بين أميركا والصين في سويسرا
اليوم 18:20
الولايات المتحدة تنسحب من منظمة اليونسكو
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تنسحب من منظمة اليونسكو
اليوم 18:04
600 لاعب في «دولية التايكواندو» بالعين
الرياضة
600 لاعب في «دولية التايكواندو» بالعين
اليوم 18:00
انخفاض بدرجات الحرارة غداً
علوم الدار
انخفاض بدرجات الحرارة غداً
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©