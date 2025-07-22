الثلاثاء 22 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين: لا تقدم متوقع في مفاوضات أوكرانيا

الكرملين: لا تقدم متوقع في مفاوضات أوكرانيا
22 يوليو 2025 20:11

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه لا يتوقع إحراز أي تقدّم كبير خلال الجولة المقبلة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، المقررة الأربعاء في تركيا، مؤكداً أن موسكو متمسكة بشروطها الأساسية.
وستُعقد الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين الجانبين في إسطنبول، بدفع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي منح موسكو مهلة 50 يوماً للتوصّل إلى اتفاق مع كييف، وإلا فستواجه عقوبات صارمة.
ورغم تأكيد روسيا المتكرر استعدادها للحوار، فقد قلّلت مجدداً، الثلاثاء، من فرص التوصل إلى حل سريع للنزاع المستمر منذ فبراير 2022.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي: «لا يوجد بطبيعة الحال أي سبب يدعو لتوقع اختراق كبير، لكننا نعتزم الدفاع عن مصالحنا وتنفيذ المهام التي حددناها منذ البداية».
وأضاف بيسكوف أن «هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه» قبل أي لقاء محتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، وهو اللقاء الذي يطالب به الجانب الأوكراني.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن مساء الاثنين أن المفاوضات ستُعقد الأربعاء، بينما اكتفى بيسكوف بالإشارة إلى أنه «يأمل في عقد الجولة الجديدة هذا الأسبوع».
وكشف زيلينسكي، الثلاثاء، عن تشكيلة وفد بلاده، الذي سيقوده مجدداً وزير الدفاع السابق روستم أوميروف.
في المقابل، لم تُعلن موسكو حتى الآن عن تشكيلة وفدها المفاوض، لكن في الجولات السابقة، كان الوفد الروسي بقيادة وزير الثقافة السابق والمؤرخ فلاديمير ميدينسكي، وهو ما أثار امتعاض كييف.
وعلى الرغم من هذه التحضيرات، أكد بيسكوف، الاثنين، أن «مواقف الطرفين لا تزال متعارضة تماماً».

أخبار ذات صلة
قاضية أميركية تؤيد حق «أوبن إي آي» في علامتها
محادثات تجارية بين أميركا والصين في السويد
المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
روسيا
الرئيس الأميركي
ديمتري بيسكوف
أوكرانيا
كييف
دونالد ترامب
موسكو
مفاوضات
الكرملين
آخر الأخبار
المكتب الوطني للإعلام يستقبل وفدا من وزارة الإعلام الكويتية
علوم الدار
المكتب الوطني للإعلام يستقبل وفدا من وزارة الإعلام الكويتية
اليوم 21:37
الأهلي المصري يدعو رئيس برشلونة لزيارة القاهرة
الرياضة
الأهلي المصري يدعو رئيس برشلونة لزيارة القاهرة
اليوم 21:20
حمدان بن زايد يستقبل أوائل الثانوية العامة في منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل أوائل الثانوية العامة في منطقة الظفرة
اليوم 21:15
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق الدورة الـ 12 من «جائزة أبوظبي»
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق الدورة الـ 12 من «جائزة أبوظبي»
اليوم 21:12
«القابضة» تستكمل إجراءات الاستحواذ على حصة الأغلبية في «أرامكس»
اقتصاد
«القابضة» تستكمل إجراءات الاستحواذ على حصة الأغلبية في «أرامكس»
اليوم 21:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©