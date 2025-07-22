قاضية أميركية تؤيد حق «أوبن إي آي» في علامتها

أقنعت شركة «أوبن إي آي» قاضيةً اتحادية في كاليفورنيا، أمس الاثنين، بأن رجل أعمال في مجال التكنولوجيا من وادي السيليكون انتهك حقوق علامتها التجارية باستخدام اسم مشابه مكتوب بفاصل بين الكلمات «أوبن إيه. آي».

وقد وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، إيفون غونزاليس روجرز، على أن شركة «أوبن آرتيفيشال إنتيليجنس» المملوكة لرائد الأعمال جاي رافين، قد انتهكت بالفعل العلامة التجارية لشركة «أوبن إي آي»، رغم أن رافين بدأ نشاطه قبل أشهر من تأسيس الشركة المدعية.

وكانت شركة رافين قد اشترت النطاق الإلكتروني «open.ai» «الذي لم يعد نشطًا حاليًا» في مارس 2015، أي قبل تأسيس شركة «أوبن إي آي» بعدة أشهر.

ومع ذلك، رفعت «أوبن إي آي» دعوى قضائية ضد رافين وشركته في عام 2023، مدعيةً أنهما قدما طلب تسجيل العلامة التجارية في اليوم التالي لإعلان تأسيس الشركة، وذلك بقصد «إرباك المستهلكين» واستغلال اسمها التجاري.