الثلاثاء 22 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء 70 ألف شخص جراء الفيضانات في الفلبين

إجلاء 70 ألف شخص جراء الفيضانات في الفلبين
22 يوليو 2025 20:45

أجبرت الفيضانات الناجمة عن إعصار ويفا في الفلبين 70 ألف شخص على مغادرة ديارهم في محيط العاصمة مانيلا، في حين فُقد شخصان على الأقل، على ما ذكرت أجهزة الانقاذ الثلاثاء، في حين يهدد البلاد منخفض استوائي جديد.
بعد ليلة من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضان نهر ماريكينا، أُغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية في العاصمة والمقاطعات المحيطة بها الثلاثاء.
ولجأ أكثر من 23 ألف شخص يعيشون على ضفاف النهر خلال الليل إلى مدارس أو إلى صالات تابعة للبلدية أو إلى فناءات مغطاة، كما أجلي نحو 44 ألف شخص آخرين من مدينتي كيزون سيتي وكالوكان في مانيلا الكبرى.
وقال ويلمر تان من جهاز الإنقاذ في مدينة ماريكينا "عادةً ما يأتي هؤلاء الأشخاص من مناطق منخفضة على امتداد الجداول" التي تصب في النهر.
وفي كالوكان، جرف التيار امرأة مسنة وسائقها أثناء محاولتهما عبور جسر، بحسب جون بول نيتيس، المسؤول في مركز العمليات الطارئة. وعثر على سيارتهما مساء الاثنين وقد تحطمت نافذتها.
وأكد أن "عمليات الإنقاذ مستمرة، ولكن حتى الآن، لم يُعثر على أي منهما".
وفي مدينة كينتا الصغيرة الواقعة على أطراف العاصمة، شاهد صحافيو وكالة فرانس برس السكان يتنقلون على الماء بواسطة صناديق من البوليسترين وثلاجات قديمة.
وأدى إعصار ويفا الذي ضرب البلاد أواخر الأسبوع الماضي إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وفقدان ستة آخرين في وسط الفلبين وجنوبها، بحسب المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.

 

أخبار ذات صلة
فيضانات في الفلبين تجبر 70 ألفاً على ترك منازلهم
الفلبين تعلق العمل والدراسة بسبب الأمطار الغزيرة
المصدر: آ ف ب
الفلبين
آخر الأخبار
المكتب الوطني للإعلام يستقبل وفدا من وزارة الإعلام الكويتية
علوم الدار
المكتب الوطني للإعلام يستقبل وفدا من وزارة الإعلام الكويتية
اليوم 21:37
الأهلي المصري يدعو رئيس برشلونة لزيارة القاهرة
الرياضة
الأهلي المصري يدعو رئيس برشلونة لزيارة القاهرة
اليوم 21:20
حمدان بن زايد يستقبل أوائل الثانوية العامة في منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل أوائل الثانوية العامة في منطقة الظفرة
اليوم 21:15
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق الدورة الـ 12 من «جائزة أبوظبي»
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق الدورة الـ 12 من «جائزة أبوظبي»
اليوم 21:12
«القابضة» تستكمل إجراءات الاستحواذ على حصة الأغلبية في «أرامكس»
اقتصاد
«القابضة» تستكمل إجراءات الاستحواذ على حصة الأغلبية في «أرامكس»
اليوم 21:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©